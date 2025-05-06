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Мухаммад и Маддалена провели дуэль взглядов перед UFC 315

Мухаммад и Маддалена провели дуэль взглядов перед UFC 315
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Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад и его соперник австралиец Джек Делла Маддалена провели дуэль взглядов перед своим поединком, который состоится 11 мая на турнире UFC 315 в Квебеке (Канада).

Фото: UFC Eurasia

Белалу Мухаммаду 36 лет. Американец дебютировал в UFC в 2016 году и в июле завоевал чемпионский титул, на UFC 304 победив единогласным решением британца Леона Эдвардса. Всего на его счету в организации 15 побед и три поражения.

Джеку Делла Маддалене 28 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения.

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