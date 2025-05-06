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Яна Сантос поднялась в рейтинге UFC после победы над Мишой Тейт

Яна Сантос поднялась в рейтинге UFC после победы над Мишой Тейт
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Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после турнира UFC on ESPN 67, состоявшегося на минувших выходных в городе Де-Мойн (США).

Боец женского легчайшего веса (до 61 кг) россиянка Яна Сантос поднялась на девятую строчку после победы над экс-чемпионкой организации американкой Мишой Тейт. Напомним, действующей чемпионкой является американка Джулианна Пенья.

Яне Сантос 35 лет. Россиянка дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2009 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на её счету в престижнейшей организации мира шесть побед и пять поражений.

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