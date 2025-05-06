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Валентина Шевченко и Манон Фиоро встретились лицом к лицу перед UFC 315

Валентина Шевченко и Манон Фиоро встретились лицом к лицу перед UFC 315
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Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко и француженка Манон Фиоро провели дуэль взглядов перед своим поединком, который состоится 11 мая на турнире UFC 315 в Квебеке (Канада).

Фото: UFC Eurasia

Валентине Шевченко 37 лет. Уроженка Киргизстана дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2003 году, с 2015-го выступает в UFC. Всего на счету Шевченко в престижнейшей организации мира 13 побед, три поражения и одна ничья.

Манон Фиоро 35 лет. Француженка дебютировала как профессионал в 2017 году, с 2021-го выступает в UFC. Всего на её счету в престижнейшей организации мира семь побед и ни одного поражения.

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