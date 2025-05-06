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Де Риддер оценил перспективы Бо Никала в UFC после победы над ним

Де Риддер оценил перспективы Бо Никала в UFC после победы над ним
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Нидерландский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Ренье де Риддер высказался об американце Бо Никале после победы над ним.

Напомним, поединок состоялся на турнире UFC on ESPN 67 и завершился победой де Риддера техническим нокаутом во втором раунде.

«Мне бы хотелось потренироваться с этим парнем. У него потрясающие навыки, было бы здорово поработать вместе. Не знаю, получится ли, учитывая, что мы в разных командах.

Я рад, что подрался с ним сейчас, а не через три года. Через три года он станет чёртовым монстром и будет «выносить» всех», – приводит слова де Риддера MMA Fighting.

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