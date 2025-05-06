Де Риддер оценил перспективы Бо Никала в UFC после победы над ним

Нидерландский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Ренье де Риддер высказался об американце Бо Никале после победы над ним.
Напомним, поединок состоялся на турнире UFC on ESPN 67 и завершился победой де Риддера техническим нокаутом во втором раунде.
«Мне бы хотелось потренироваться с этим парнем. У него потрясающие навыки, было бы здорово поработать вместе. Не знаю, получится ли, учитывая, что мы в разных командах.
Я рад, что подрался с ним сейчас, а не через три года. Через три года он станет чёртовым монстром и будет «выносить» всех», – приводит слова де Риддера MMA Fighting.
Первый чемпион UFC из России