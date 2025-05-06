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Сосулин: не понимаю, за счёт чего Кроуфорд сможет нанести урон Канело

Сосулин: не понимаю, за счёт чего Кроуфорд сможет нанести урон Канело
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Чемпион WBA Gold в первом среднем весе (до 69,9 кг) Павел Сосулин прокомментировал победу Сауля Альвареса над кубинцем Уильямом Скаллом, а также высказался о предстоящем бое мексиканца с Теренсом Кроуфордом.

«Бой со Скаллом был очень скучным. Не видел ещё скучнее боёв у Канело, но надо понимать, что бой делают два человека. Скалл сел на первую передачу велосипеда, когда педали легко крутятся. И вот он на протяжении 12 раундов хорошо катался, а итог – мы увидели такой скучный бой.

Теперь у Канело поединок с Теренсом Кроуфордом. В этом противостоянии я за Канело. Я пока не понимаю, за счёт чего и чем Кроуфорд может нанести урон Канело. У Сауля Альвареса просто термоядерная защита, проверенная топовыми соперниками. Вот сравните удары Головкина и Кроуфорда…. Геннадий бьёт просто со страшной силой. А Кроуфорд сейчас из моего веса (до 69,9 кг), а тут будет боксировать в 76 кг. Он просто не дотянет, чтобы нанести нужный урон. Тут наглядное сравнение: Дима Бивол, который сумел нанести этот урон Канело. В общем, пока не представляю, за счёт чего Кроуфорд может взять этот бой», — сказал Сосулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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