Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Малыхин: UFC просто раскручена, но там обычные бойцы и обычные люди

Малыхин: UFC просто раскручена, но там обычные бойцы и обычные люди
Комментарии

Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин высказался о престижнейшей бойцовской организации мира – UFC.

«Я это давно говорю: сильнейшие бойцы — не только в UFC. Да, там есть хорошие спортсмены, но и в других промоушенах хватает топов. Просто UFC — это первая лига, которая появилась на рынке, она раскручена, и у людей сложилось ощущение, будто если ты не там — ты не лучший. Но я тренировался со многими и скажу: это обычные бойцы, обычные люди, которых можно победить и которые могут победить тебя. В каждой лиге есть настоящие таланты», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
Порье: в UFC идёт смена караула
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android