Малыхин: UFC просто раскручена, но там обычные бойцы и обычные люди

Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин высказался о престижнейшей бойцовской организации мира – UFC.

«Я это давно говорю: сильнейшие бойцы — не только в UFC. Да, там есть хорошие спортсмены, но и в других промоушенах хватает топов. Просто UFC — это первая лига, которая появилась на рынке, она раскручена, и у людей сложилось ощущение, будто если ты не там — ты не лучший. Но я тренировался со многими и скажу: это обычные бойцы, обычные люди, которых можно победить и которые могут победить тебя. В каждой лиге есть настоящие таланты», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.