Экс-чемпион UFC призвал Бо Никала сменить дивизион после поражения от де Риддера

Бывший чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал поражение соотечественника Бо Никала от нидерландца Ренье де Риддера на турнире UFC on ESPN 67.

«Мне это не нравится, но я оказался прав, разница в габаритах в 84 кг очевидна.

Я боролся в 60 кг, а затем перешёл в 64 кг. Каким-то чудом я укладывался в 61 кг. В среднем весе топ-15 заметно крупнее его в клетке.

Любой, кто считает иначе, должен присмиряться внимательнее. Я большой поклонник борьбы и Никала, но этот разговор должен состояться», — написал Стерлинг в социальной сети X (ранее Twitter).

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