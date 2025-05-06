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Экс-чемпион UFC призвал Бо Никала сменить дивизион после поражения от де Риддера

Экс-чемпион UFC призвал Бо Никала сменить дивизион после поражения от де Риддера
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Бывший чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал поражение соотечественника Бо Никала от нидерландца Ренье де Риддера на турнире UFC on ESPN 67.

«Мне это не нравится, но я оказался прав, разница в габаритах в 84 кг очевидна.

Я боролся в 60 кг, а затем перешёл в 64 кг. Каким-то чудом я укладывался в 61 кг. В среднем весе топ-15 заметно крупнее его в клетке.

Любой, кто считает иначе, должен присмиряться внимательнее. Я большой поклонник борьбы и Никала, но этот разговор должен состояться», — написал Стерлинг в социальной сети X (ранее Twitter).

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