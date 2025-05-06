Бивол поделился ожиданиями от боя Канело — Кроуфорд

Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался об ожидаемом поединке между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

«Кроуфорд хочет этого боя, очень хочет. И он будет активнее в бою с Канело, чем Скалл. У него особенный менталитет, чемпионский менталитет. Думаю, поединок будет намного интереснее.

Не думаю, что Кроуфорд даст Канело просто ходить по рингу. [В бою со Скаллом] Канело делал всё, что хотел, если ему нужно было отдохнуть, он отдыхал. С Кроуфордом ему будет тяжелее брать паузы. Кто победит? Я не знаю», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.