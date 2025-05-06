Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян: все знают, что UFC даёт О’Мэлли подарки

Пётр Ян: все знают, что UFC даёт О’Мэлли подарки
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян прокомментировал организацию реванша между грузином Мерабом Двалишвили и американцем Шоном О’Мэлли, который состоится на турнире UFC 316.

«Все знают, что UFC даёт О’Мэлли подарки. Это произошло уже дважды. Когда он подрался со мной, я побил его, UFC сделали ему подарок, и теперь они дали ему титульный бой. Он курица-несушка для UFC, он приносит деньги», — сказал Ян в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 248 в ноябре, Ян победил единогласным решением экс-чемпиона организации бразильца Дейвисона Фигейреду.

Материалы по теме
Сэндхаген назвал условие для реванша с Петром Яном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android