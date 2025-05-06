Пётр Ян: все знают, что UFC даёт О’Мэлли подарки

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян прокомментировал организацию реванша между грузином Мерабом Двалишвили и американцем Шоном О’Мэлли, который состоится на турнире UFC 316.

«Все знают, что UFC даёт О’Мэлли подарки. Это произошло уже дважды. Когда он подрался со мной, я побил его, UFC сделали ему подарок, и теперь они дали ему титульный бой. Он курица-несушка для UFC, он приносит деньги», — сказал Ян в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 248 в ноябре, Ян победил единогласным решением экс-чемпиона организации бразильца Дейвисона Фигейреду.