«Ты должен был сделать это!» Экс-боец UFC осудил Царукяна за отказ от реванша с Гамротом

Бывший боец UFC Джош Томпсон прокомментировал отказ российского легковеса Армана Царукяна от реванша с поляком Матеушем Гамротом.

«Я услышал слова Царукяна о Гамроте и подумал: «Это потому что у тебя есть деньги?» Он ведёт себя так, будто он может делать всё что хочет. Можно просто подождать. Ты должен был принять этот бой! Тем более как главное событие вечера. Это попросту имеет смысл», — сказал Томсон в подкасте Weighing In.

Напомним, поединок Царукяна и Гамрота состоялся на турнире UFC on ESPN 38 в июне 2022 года и завершился победой польского бойца единогласным решением.

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