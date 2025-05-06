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Пётр Ян оценил шансы О’Мэлли в реванше с Двалишвили

Пётр Ян оценил шансы О’Мэлли в реванше с Двалишвили
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян высказался о предстоящем титульном реванше между грузином Мерабом Двалишвили и американцем Шоном О’Мэлли, который состоится на турнире UFC 316 в июне.

«Для меня всё 50 на 50… Хотя нет, 70 на 30 в пользу Мераба. Вероятно, Мераб победит. Шон может ударить, у него есть сила, у него есть навыки в боксе… Но я не верю, что он победит», — сказал Ян в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Первый поединок бойцов состоялся в сентябре на UFC 306, и тогда Двалишвили победил единогласным судейским решением, отобрав у О’Мэлли пояс.

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