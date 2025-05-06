«Кто такой Бо Никал вообще?» Малыхин — про сенсационную победу де Риддера

Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин прокомментировал победу бывшего соперника нидерландца Ренье де Риддера над американцем Бо Никалом.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC on ESPN 67 и завершился победой де Риддера техническим нокаутом во втором раунде.

«А кто такой Бо Никал вообще? Он вышел против двойного чемпиона ONE Championship, против человека, который финишировал очень серьёзных соперников. Бо Никал — просто распиаренный парень. А Ренье де Риддер — это настоящий чемпион. Я не давал Бо никаких шансов и был уверен, что де Риддер разберётся с ним без проблем», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.