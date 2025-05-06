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Ян объяснил, почему победит Двалишвили, если их реванш состоится

Ян объяснил, почему победит Двалишвили, если их реванш состоится
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян высказался о потенциальном реванше с действующим обладателем титула грузином Мерабом Двалишвили.

«Мерабу нравится бороться, я это понимаю. Но после нашего боя с Мерабом я тоже учился и считаю, что второй будет другим. Верю, что могу побить его.

Что бы я изменил в реванше с Мерабом? В первом бою, и я говорил об этом, у меня была проблема с плечом. За пять раундов я ударил четыре или пять раз правой рукой. И это была проблема — я не мог провести тейкдаун, не мог остановить его. И это моя вина», — сказал Ян в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

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