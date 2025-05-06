Ренье де Риддер планирует провести бой с Хамзатом Чимаевым

Бывший двойной чемпион лиги ONE Ренье де Риддер заявил, что планирует в ближайшем будущем провести бой против популярного полусредневеса UFC Хамзата Чимаева.

«Вижу, что ждать этого недолго. В своё время мы провели вместе несколько раундов, так что я примерно представляю, как это будет. Особенным его делает агрессия, с которой он выходит его взрывная мощь, жёсткость и стремление сразу забрать спину не то чтобы пугают, но ошеломляют соперников. Это то, что делает его таким опасным. На самом деле, мы достаточно видели его в разных ситуациях, и пару раз ему пришлось пройти всю дистанцию.

Мы тренировались с ним, но это было довольно давно — четыре-пять лет назад, и с тех пор он значительно эволюционировал, как и я. Не знаю, значат ли ещё что-то совместные тренировочные сессии, но это определённо будет крутой бой двух элитных грепплеров. И, думаю, после этой победы у меня есть все шансы достаточно быстро до него добраться», — сказал Ренье де Риддер на YouTube-канале Submission Radio.

Напомним, Ренье де Риддер свой последний бой провёл в начале мая 2025 года на UFC on ESPN 67, где он победил техническим нокаутом во втором раунде Бо Никала.