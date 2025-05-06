Чемпион России дебютирует на профессиональном ринге 23 мая в Душанбе

Двукратный чемпион России, а также участник чемпионата мира Евгений Кооль проведёт свой дебютный поединок на профессиональном ринге 23 мая в Душанбе в рамках большого вечера бокса «IBA.PRO 6».

Формула боя — шесть раундов по три минуты в весовой категории до 67 кг. Соперником россиянина станет узбекистанский боксёр Фариозбек Хакимов.

Напомним, Кооль завоёвывал титул чемпиона России в 2021 и 2024 годах, а в 2022 году Кооль завершил чемпионат с серебряной медалью. Кроме того, на счету российского проспекта Кубок России, завоёванный им в 2025 году.

Стоит отметить, что главным событием этого шоу станет бой за титул WBA Gold в лёгком весе между непобеждённым таджикистанским легковесом Баходуром Усмоновым и опытным филиппинским бойцом Альбертом Пагарой.