Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тактаров: если обо мне снять фильм, как о Родниной, будет говно. Не хотел бы фильм-говно

Тактаров: если обо мне снять фильм, как о Родниной, будет говно. Не хотел бы фильм-говно
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в абсолютном весе россиянин Олег Тактаров ярко высказался о том, что фильм «Роднина», который посвящён советской фигуристке, трёхкратной олимпийской чемпионке и депутату Госдумы Ирине Родниной, с треском провалился в кинотеатрах.

«Фильм обо мне? Не хотел бы, чтобы он был, как фильм о Родниной. Если и снимать фильм обо мне, то чтобы сценарий был по моей книге, а не от какого-нибудь мудака, который ничего не знает. А если снять, как о Родниной, то получится говно. Не хотел бы о себе фильм-говно. Фильм обо мне снимут, когда я умру. А то при жизни это опять будет вонь. Я её уже наслушался», — приводит слова Тактарова Sport24.

Напомним, картина о Родниной была выпущена в марте и за неполные два месяца с трудом смогла заработать 205 млн рублей при потраченных 425 млн рублей. Сама фигуристка не смогла объяснить, с чем связано такое отсутствие интереса к истории о ней.

Материалы по теме
Политолог — о провале фильма о Родниной: человек в трудное время для страны покинул Россию
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android