Тактаров: если обо мне снять фильм, как о Родниной, будет говно. Не хотел бы фильм-говно

Бывший чемпион UFC в абсолютном весе россиянин Олег Тактаров ярко высказался о том, что фильм «Роднина», который посвящён советской фигуристке, трёхкратной олимпийской чемпионке и депутату Госдумы Ирине Родниной, с треском провалился в кинотеатрах.

«Фильм обо мне? Не хотел бы, чтобы он был, как фильм о Родниной. Если и снимать фильм обо мне, то чтобы сценарий был по моей книге, а не от какого-нибудь мудака, который ничего не знает. А если снять, как о Родниной, то получится говно. Не хотел бы о себе фильм-говно. Фильм обо мне снимут, когда я умру. А то при жизни это опять будет вонь. Я её уже наслушался», — приводит слова Тактарова Sport24.

Напомним, картина о Родниной была выпущена в марте и за неполные два месяца с трудом смогла заработать 205 млн рублей при потраченных 425 млн рублей. Сама фигуристка не смогла объяснить, с чем связано такое отсутствие интереса к истории о ней.