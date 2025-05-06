Видео: Ислам Махачев провёл спарринг с Юсуфом Раисовым по правилам грепплинга

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев провёл тренировочный спарринг против своего соотечественника — бойца лиги АСА Юсуфа Раисова — по правилам грепплинга.

Махачев готовится вернуться в октагон летом 2025 года. Его последний поединок состоялся в январе этого года и завершился победой удушающим приёмом в первом раунде над бразильцем Ренато Мойкано. Махачев в четвёртый раз защитил свой чемпионский титул.

Что касается Раисова, то он свой предыдущий бой провёл в феврале 2025 года, одержав там победу техническим нокаутом в первом раунде над Артёмом Резниковым. На его счету сейчас 22 победы при всего трёх поражениях.