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Джек Делла Маддалена сделал прогноз на предстоящий бой с Белалом Мухаммадом

Джек Делла Маддалена сделал прогноз на предстоящий бой с Белалом Мухаммадом
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Претендент на титул UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена дал комментарий по поводу грядущего поединка против действующего чемпиона в этом дивизионе Белала Мухаммада, с которым они возглавят турнир UFC 315 в Монреале (Канада), намеченный на 10 мая.

«Поединок начинается в стойке, поэтому, думаю, Белал попытает счастья в ударке, и если почувствует себя комфортно, если ему покажется, что он попадает своими дёргающимися ручонками, то может и задержаться в стойке. Как только ему станет некомфортно, вы увидите, что он вернётся к грэпплингу, который для него — как хлеб с маслом.

Думаю, я смогу остановить его тейкдауны. Комфортно чувствую себя, лёжа на спине, но иногда в ММА это идёт только во вред. Остановить тейкдауны — вот что нужно сделать, это сильно облегчит мне поединок, сэкономит энергию, которую я потрачу на то, чтобы сломать его», — приводит слова Маддалены MMA Fighting.

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