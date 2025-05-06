Тимоти Брэдли не считает Наою Иноуэ заслуженным лидером рейтинга Р4Р

Экс-чемпион мира в полусреднем весе, а также аналитик Тимоти Брэдли прокомментировал победу абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе Наои Иноуэ над Рамоном Карденасом, но отметил, что его достижения не заслуживают первой позиции рейтинга вне зависимости от весовой категории (Р4Р).

«Он сделал в этом бою то же самое, что и с Луисом Нери. Блестящий поединок, но, чувак, нельзя пропускать такие удары, ещё и от подобных соперников. Да, Карденас входит в топ-10 дивизиона, он действительно хороший боксёр, но не того уровня, на котором находишься ты.

И тем не менее это была фантастическая работа в его исполнении и хороший финиш. Наоя — это что-то другое. Он зверь. Но я не думаю, что он номер один в P4P. Сначала идёт Усик, за ним Кроуфорд, а номер три — Иноуэ», — сказал Брэдли на YouTube-канале Fight Hub TV.