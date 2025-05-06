Малыхин: когда увидите, как де Риддер берёт пояса, помните — я расправлялся с ним

Чемпион лиги ONE в нескольких весовых категориях Анатолий Малыхин считает, что у бывшего двойного чемпиона ONE Ренье де Риддера большое будущее в UFС, и он определённо может стать чемпионом ведущей организации мира смешанных единоборств.

«Когда вы увидите, как де Риддер берёт пояса — просто помните, что Анатолий Малыхин уже расправился с ним. И расправился в очень серьёзной манере», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, что Ренье де Риддер успешно дебютировал в UFC в ноябре 2024 года, и с той поры успел провести три поединка, одержав три уверенные победы. В начале мая 2025 года он победил техническим нокаутом во втором раунде Бо Никала.