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Боб Арум высказался о потенциальном поединке Шакура Стивенсона с Кейшоном Дэвисом

Боб Арум высказался о потенциальном поединке Шакура Стивенсона с Кейшоном Дэвисом
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум дал комментарий по поводу возможного поединка между действующим чемпионом мира по версии WBC в лёгком весе Шакуром Стивенсоном и обладателем титула WBO в этом весе Кейшоном Дэвисом, но не смог определиться в выборе фаворита.

«Не хочу говорить, кто из них победил бы в возможном поединке, потому что, каждый из них — мастер своего стиля. Я действительно не знаю, чем обернулся бы их поединок. И предполагаю, что никогда не узнаю об этом», — приводит слова Арума The Ring.

Напомним, Стивенсон свой последний бой проводил в феврале 2025 года и победил там техническим нокаутом в девятом раунде Джоша Пэдли. Что касается Дэвиса, то он предыдущий поединок провёл также в феврале 2025 года и победил там чистым нокаутом в четвёртом раунде экс-чемпиона мира Дениса Беринчика.

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