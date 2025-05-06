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У Дастина Порье родится сын накануне его прощального боя

У Дастина Порье родится сын накануне его прощального боя
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Бывший обладатель временного пояса UFC в лёгком весе Дастин Порье вместе со своей женой устроили гендер-пати, на которой стало известно, что пара ждёт мальчика. Сроки беременности у жены Порье установлены накануне его прощального боя на турнире UFC 318, который состоится 19 июля в Новом Орлеане (США).

Напомним, Порье свой последний поединок провёл в июне 2024 года, где потерпел поражение удушающим приёмом в пятом раунде от ныне действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.

На UFC 318 Порье ожидает противостояние с экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Максом Холлоуэем, с которым он уже дважды встречался в октагоне по ходу карьеры, в обоих поединках он одерживал победы.

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