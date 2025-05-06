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Дрикус дю Плесси ответил Хамзату Чимаеву, который «готовится к убийству» в их поединке

Дрикус дю Плесси ответил Хамзату Чимаеву, который «готовится к убийству» в их поединке
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Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси ответил на заявление популярного бойца его весовой категории Хамзата Чимаева, который агрессивно настроен на потенциальный поединок с ним, утверждая, что «готовится к убийству» в их очном противостоянии.

«Ух ты, я впервые это слышу. Шекспир в доме!» — написал Дрикус на своей странице в социальных сетях.

Официально поединок между этими бойцами пока не анонсирован, но, по слухам, должен состояться до конца 2025 года.

Напомним, Чимаев свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он победил удушающим приёмом в первом раунде экс-чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера. Что касается Дрикуса, то он предыдущий поединок провёл в феврале 2025 года и победил там единогласным решением судей другого экс-чемпиона в этом весе — Шона Стриклэнда.

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