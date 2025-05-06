Евгений Гончаров отказался от титула ACA из-за травмы

Теперь уже бывший чемпион ACA в тяжёлой весовой категории россиянин Евгений Гончаров официально отказался от своего титула из-за полученной в процессе подготовки травмы, после которой ему потребуется длительное восстановление.

Напомним, Гончаров готовился к титульному реваншу с Алиханом Вахаевым, но теперь этот бой отменён. Их первое противостояние состоялось в марте 2023 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал Гончаров.

После того поединка Вахаев одержал две уверенные победы над Юрием Фёдоровым и Тони Джонсоном соответственно, в то время как Гончаров успел победить Антона Вязигина и Адама Богатырёва.