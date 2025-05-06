Белал Мухаммад рассказал о причинах их конфликта с Камару Усманом во время подкаста

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад рассказал, в чём состоял их конфликт с экс-чемпионом в этом весе Камару Усманом во время одного из подкастов.

«Он сказал: «Все, что ты делаешь, я делаю лучше тебя». На что я ему ответил: «Но ты не принял удар ногой в голову лучше меня». И я думаю, это просто спровоцировало его. Он сказал после этого: «Я не играю в эти игры, мужик, скажи мне это в лицо. В лицо? Мы прямо друг перед другом», — приводит слова Мухаммада портал Champ RDS на своей странице в социальной сети.

Напомним, Мухаммад 10 мая в главном событии турнира UFC 315 проведёт защиту своего титула в бою с Джеком Делла Маддаленой.