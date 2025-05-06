Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Белал Мухаммад рассказал о причинах их конфликта с Камару Усманом во время подкаста

Белал Мухаммад рассказал о причинах их конфликта с Камару Усманом во время подкаста
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад рассказал, в чём состоял их конфликт с экс-чемпионом в этом весе Камару Усманом во время одного из подкастов.

«Он сказал: «Все, что ты делаешь, я делаю лучше тебя». На что я ему ответил: «Но ты не принял удар ногой в голову лучше меня». И я думаю, это просто спровоцировало его. Он сказал после этого: «Я не играю в эти игры, мужик, скажи мне это в лицо. В лицо? Мы прямо друг перед другом», — приводит слова Мухаммада портал Champ RDS на своей странице в социальной сети.

Напомним, Мухаммад 10 мая в главном событии турнира UFC 315 проведёт защиту своего титула в бою с Джеком Делла Маддаленой.

Материалы по теме
UFC 315: Махачеву нужно, чтобы Белал проиграл титульный бой. LIVE
Live
UFC 315: Махачеву нужно, чтобы Белал проиграл титульный бой. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android