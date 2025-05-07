Роландо Ромеро сделал прогноз на предстоящий бой Сауля Альвареса с Теренсом Кроуфордом

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Роландо Ромеро дал свой прогноз на предстоящий бой абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса против бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весах Теренса Кроуфорда, который состоится 12 сентября в США.

«Да, я ставлю на победу Альвареса над Кроуфордом, но это ничего не значит. Знаю, что Бенавидес надерёт его грязную задницу. Потому что Бенавидес не дерётся за чек, Бенавидес дерётся, потому что он хочет, мать его, победить. Вот в чём разница, разве вы этого не видите? В каждом бою Бенавидес выходит побеждать», — сказал Ромеро на YouTube-канале Fighthype.