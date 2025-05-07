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«Вот почему они так хороши». Джо Роган высказался об успехе Хабиба и Махачева в MMA

«Вот почему они так хороши». Джо Роган высказался об успехе Хабиба и Махачева в MMA
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Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался об успехе на мировой MMA-арене россиян Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

«Тренировки Хабиба были невероятно изнурительными. И это одна из причин его выдающейся выносливости. Их дисциплина не имела себе равных. Никаких девушек, телефонов, видеоигр и других отвлекающих факторов. Еда, отдых, тренировки. Вот почему Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов так хороши», — сказал Роган в своём подкасте.

Ранее тренер Хабиба Нурмагомедова объяснил, почему считает россиянина величайшим бойцом ММА, а не Джона Джонса.

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