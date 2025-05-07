Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть

В ночь с 10 на 11 мая в Квебеке (Канада) состоится бойцовский турнир UFC 315. В главном бою чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад сразится с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда в 1:30 мск, главного карда – в 5:00 мск.

Белалу Мухаммаду 36 лет. Американец дебютировал в UFC в 2016 году и в июле завоевал чемпионский титул, на UFC 304 победив единогласным решением британца Леона Эдвардса. Всего на его счету в организации 15 побед и три поражения.

Джеку Делла Маддалене 28 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения.