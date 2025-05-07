Инсайдер: Азамат Мурзаканов получил нового соперника на UFC 316

Российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Азамат Мурзаканов (14-0) получил нового соперника на турнире UFC 316, сообщает в социальных сетях инсайдер Лео Гимараес.

Напомним, изначально Мурзаканов должен подраться с бразильцем Джонни Уокером, однако последний отказался от выступления. Новым соперником россиянина стал бразилец Брендсон Рибейро (15-7).

Брендсону Рибейро 28 лет. Бразилец дебютировал как профессионал в 2015 году, с 2024-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации две победы и два поражения.

Азамату Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2010 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации четыре победы и ни одного поражения.