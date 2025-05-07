Валентина Шевченко — Манон Фиоро: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть

В ночь с 10 на 11 мая в Квебеке (Канада) состоится бойцовский турнир UFC 315. В соглавном бою чемпионка в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко, представляющая Кыргызстан, сразится с француженкой Манон Фиоро.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда в 1:30 мск, главного карда – в 5:00 мск.

Валентине Шевченко 37 лет. Уроженка Кыргызстана дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2003 году, с 2015-го выступает в UFC. Всего на счету Шевченко в престижнейшей организации мира 13 побед, три поражения и одна ничья.

Манон Фиоро 35 лет. Француженка дебютировала как профессионал в 2017 году, с 2021-го выступает в UFC. Всего на её счету в престижнейшей организации мира семь побед и ни одного поражения.