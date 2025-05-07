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«Пора на пенсию, приятель». Маддалена обратился к Мухаммаду перед боем на UFC 315

«Пора на пенсию, приятель». Маддалена обратился к Мухаммаду перед боем на UFC 315
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Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена высказался о предстоящем поединке с чемпионом дивизиона американцем Белалом Мухаммадом.

«Думаю, его ждёт резкое пробуждение. Я сломаю его ударами, сломаю его физически. У него был хороший забег в UFC. Пора на пенсию, приятель», — приводит слова Маддалены пресс-служба UFC.

Джеку Делла Маддалене 28 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения.

Поединок Мухаммада и Маддалены возглавит турнир UFC 315 в Квебеке (Канада). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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