Менеджер Павловича: Сергей в одном-двух шагах от титула UFC

Ризван Магомедов, менеджер бойца тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергея Павловича, высказался о перспективах россиянина в престижнейшей организации мира.

«Сейчас UFC работает над титульным боем. Сергей недалеко от него. В одном-двух шагах», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Сергею Павловичу 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году. В ноябре 2023 года Павлович сразился за временный титул организации, уступив техническим нокаутом британцу Тому Аспиналлу.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 250 в феврале, Павлович победил единогласным судейским решением суринамца Жаирзиньо Розенстрайка. Всего на счету россиянина в UFC семь побед и три поражения.