Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Павловича: Сергей в одном-двух шагах от титула UFC

Менеджер Павловича: Сергей в одном-двух шагах от титула UFC
Комментарии

Ризван Магомедов, менеджер бойца тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергея Павловича, высказался о перспективах россиянина в престижнейшей организации мира.

«Сейчас UFC работает над титульным боем. Сергей недалеко от него. В одном-двух шагах», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Сергею Павловичу 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году. В ноябре 2023 года Павлович сразился за временный титул организации, уступив техническим нокаутом британцу Тому Аспиналлу.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 250 в феврале, Павлович победил единогласным судейским решением суринамца Жаирзиньо Розенстрайка. Всего на счету россиянина в UFC семь побед и три поражения.

Материалы по теме
Сергей Павлович ответил, кто является его кумиром в ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android