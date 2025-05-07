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UFC 315: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

UFC 315: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть
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В ночь с 10 на 11 мая в Квебеке (Канада) состоится бойцовский турнир UFC 315.

В главном бою чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад сразится с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

В соглавном бою чемпионка в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко, представляющая Кыргызстан, сразится с француженкой Манон Фиоро.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда в 1:30 мск, главного карда – в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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