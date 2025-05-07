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Гилберт Бёрнс: Махачев — полусредневес, он убивает себя на весогонке

Гилберт Бёрнс: Махачев — полусредневес, он убивает себя на весогонке
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Гилберт Бёрнс высказался о возможном переходе в дивизион россиянина Ислама Махачева.

«Махачев достаточно большой, он полусредневес. Он просто убивает себя на весогонке. Каждый раз на взвешивании он выглядит ужасно, кожа да кости. А на следующий день он снова большой», – приводит слова Бёрнса Inside Fighting.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 312 в феврале, Махачев победил удушающим приёмом в первом раунде бразильца Ренато Мойкано. Ожидается, что россиянин станет следующим соперником для победителя боя Белал Мухаммад – Джек Делла Маддалена на UFC 315.

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