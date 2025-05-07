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«Всегда есть последний дракон». Экс-чемпион UFC объяснил, почему Джонс должен уйти из MMA

«Всегда есть последний дракон». Экс-чемпион UFC объяснил, почему Джонс должен уйти из MMA
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Бывший чемпион UFC американец Рашад Эванс, встречавшийся в клетке с соотечественником Джоном Джонсом, высказался о его возможном поединке с британцем Томом Аспиналлом.

«Я чувствую, что часть меня определённо хочет это увидеть. Но другая часть хочет, чтобы Джон Джонс ушёл на вершине.

Вот в чём суть – всегда кто-то найдётся. Он победит Тома Аспиналла, и люди назовут нового парня. Всегда есть последний дракон, которого нужно победить. Часть меня будет уважать его, если он не примет бой, но часть меня хочет сказать: «Мужик, ты должен сделать и побить этого паренька», — приводит слова Эванса издание MMA Fighting.

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