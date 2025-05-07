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Лопес — о поражении от Волкановски: я идеально подготовился, но этого оказалось мало

Лопес — о поражении от Волкановски: я идеально подготовился, но этого оказалось мало
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Бывший претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) бразилец Диего Лопес высказался о поражении в поединке с австралийцем Алексом Волкановски, состоявшемся на UFC 314 в апреле.

«Подготовка была идеальной. Два месяца я провёл в Пуэбле, я привёз своих тренеров, мой тренер из Гвадалахары. Два месяца он провёл со мной. Я привёз тренера из Оклахомы, чтобы он помог мне с защитой от тейкдаунов. Один из моих спонсоров дал мне личного повара, он готовил для меня каждый день. Я сделал всё идеально. Даже весогонка была самой лёгкой за карьеру. Иногда вы можете сделать всё идеально, однако этого всё равно оказывается недостаточно. Именно это и произошло», — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Hablemos MMA.

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