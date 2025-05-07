«Отдаю Джеку 1%». Прогноз Алексеевой на бой Мухаммада и Маддалены на UFC 315

Российский боец UFC Ирина Алексеева высказалась о предстоящем поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между американцем Белалом Мухаммадом и австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Белал готовится в команде Хабиба. По-любому должен победить. Он показал себя в предыдущих боях с позиции доминации. 99%, что он выиграет. Отдаю Маддалене 1%», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок Мухаммада и Маддалены возглавит турнир UFC 315 в Квебеке (Канада). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Мухаммад тренируется с Махачевым и Нурмагомедовым перед UFC 311: