Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дю Плесси: в бою с Чимаевым докажу, что стану величайшим бойцом

Дю Плесси: в бою с Чимаевым докажу, что стану величайшим бойцом
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался об ожидаемом поединке с непобеждённым претендентом Хамзатом Чимаевым.

«У Чимаева феноменальная борьба, но это не борьба — это ММА. Когда мы окажемся в клетке, я сделаю то, что должен, и в очередной раз докажу, что стану величайшим бойцом.

У него великолепная борьба, в этом не приходится сомневаться, он доказал это. Но ты хорош настолько, насколько тебе позволяет соперник. К сожалению для него, я не позволю ему выглядеть хорошо», – сказал дю Плесси в своём подкасте.

Материалы по теме
Магомед Исмаилов высказался о возможном бое Шары Буллета и Чимаева

Хамзат Чимаев опрокинул соперника во время футбольного матча:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android