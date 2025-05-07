Дю Плесси: в бою с Чимаевым докажу, что стану величайшим бойцом

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался об ожидаемом поединке с непобеждённым претендентом Хамзатом Чимаевым.

«У Чимаева феноменальная борьба, но это не борьба — это ММА. Когда мы окажемся в клетке, я сделаю то, что должен, и в очередной раз докажу, что стану величайшим бойцом.

У него великолепная борьба, в этом не приходится сомневаться, он доказал это. Но ты хорош настолько, насколько тебе позволяет соперник. К сожалению для него, я не позволю ему выглядеть хорошо», – сказал дю Плесси в своём подкасте.

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