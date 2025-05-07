Физиев объяснил, почему его бой с Бехамондесом не возглавил турнир UFC в Азербайджане

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), объяснил, почему не возглавил турнир организации, который состоится 21 июня в Баку.

«Дело не в том, что место уже было занято, а в том, что я просто это не заслужил. Всё-таки у меня три поражения подряд. В этой индустрии ты должен побеждать, поэтому мне и не дали мейн-ивент. Чувак, у которого три поражения подряд… Я думаю, это не очень хорошо будет», — сказал Физиев в интервью на YouTube-канале «Вестник MMA».

Напомним, на турнире в Баку Физиев сразится с чилийцем Игнасио Бахамондесом.

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