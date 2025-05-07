«Это неуважительно». Мухаммад отреагировал на слова Чимаева, назвавшего его «пони»

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад прокомментировал высказывание непобеждённого бойца организации Хамзата Чимаева о нём.

Напомним, Чимаев выступил против перехода Мухаммада в средний дивизион (до 84 кг), назвав его «пони».

«Хамзат назвал меня «пони». Наверное, потому что пони похож на пирожок и маленькую сосиску. Это немного странно…. Но я подумал: «Чувак, я бросил тебе вызов, я просил бой с тобой миллион раз». Не знаю, почему пони, однако, как по мне, это было неуважительно», — сказал Мухаммад в подкате Overdogs Podcast.

Чимаев опрокинул соперника во время футбольного матча: