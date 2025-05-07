«Что за лошара». Физиев рассказал, как переживает три поражения подряд в UFC

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), рассказал о своих переживаниях из-за серии поражений.

«Влияют ли поражения? Неприятно просто, когда начинаю задумываться: «Блин, у меня уже три поражения. Я уже столько не лет чувствовал вкус побед». Я хочу выиграть, хочу быстрее победить кого-то.

Иногда расстраивает, думаешь: «Что ты за лошара. Как ты умудрился три раза проиграть». Но потом начинаешь вспоминать. С Джастином [Гэтжи], эти два поражения – бонусы «Бои вечера». Один бой вообще я поломался, просто моё колено разорвалось, после него почти два года не дрался, восстанавливался», — сказал Физиев в интервью на YouTube-канале «Вестник MMA».