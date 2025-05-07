Джулианна Пенья: надеюсь, Харрисон перестала принимать стероиды

Чемпионка UFC в легчайшем весе Джулианна Пенья дала комментарий по поводу предстоящего поединка с Кайлой Харрисон, против которой будет защищать свой титул 7 июня в Ньюарке на турнире UFC 316.

Я думаю, что все знают, что в какой-то момент Харрисон принимала стероиды. Надеюсь, что до нашего поединка она перестанет их принимать, сдаст чистые допинг-тесты и уложится в лимит веса. Лично я намерена всё это сделать, и хочу, чтобы наш поединок был максимально честным, если, конечно, не учитывать тот факт, что Кайла должна согнать 23 кг, чтобы уложиться в допустимый вес нашей категории» — приводит слова Пеньи MMA Fighting.