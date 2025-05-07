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WBC обязал Карлоса Адамеса провести бой с Мейиримом Нурсултановым

WBC обязал Карлоса Адамеса провести бой с Мейиримом Нурсултановым
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Всемирный боксёрский Совет (WBC) обязал действующего чемпиона мира в средней весовой категории Карлоса Адамеса провести защиту своего титула в поединке против непобеждённого казахстанского проспекта Мейирима Нурсултанова, и сторонам удалось договориться о бое без проведения промоутерских торгов. Как сообщает Boxing Scene, ссылаясь на инсайдерскую информацию, боксёры планируют провести бой между собой летом 2025 года в США.

Напомним, Адамес свой предыдущий поединок проводил в феврале 2025 года и свёл его вничью с британцем Хамзой Ширазом. Что касается Нурсултанова, то он последний бой провёл в ноябре 2023 года, победив там единогласным решением судей чилийца Хулио Аламоса.

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