WBC обязал Карлоса Адамеса провести бой с Мейиримом Нурсултановым

Всемирный боксёрский Совет (WBC) обязал действующего чемпиона мира в средней весовой категории Карлоса Адамеса провести защиту своего титула в поединке против непобеждённого казахстанского проспекта Мейирима Нурсултанова, и сторонам удалось договориться о бое без проведения промоутерских торгов. Как сообщает Boxing Scene, ссылаясь на инсайдерскую информацию, боксёры планируют провести бой между собой летом 2025 года в США.

Напомним, Адамес свой предыдущий поединок проводил в феврале 2025 года и свёл его вничью с британцем Хамзой Ширазом. Что касается Нурсултанова, то он последний бой провёл в ноябре 2023 года, победив там единогласным решением судей чилийца Хулио Аламоса.