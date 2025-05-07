Вице-президент UFC встретился с Исламом Махачевым в Дагестане

Вице-президент UFC Хантер Кэмпбелл посетил Дагестан, где встретился с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и его менеджером Ризваном Магомедовым.

Ризван Магомедов, Хантер Кэмпбелл и Ислам Махачев Фото: Из личного архива Ризвана Магомедова

Напомним, Махачев свой последний бой проводил в январе 2025 года, где победил удушающим приёмом в первом раунде бразильца Ренато Мойкано и в четвёртый раз защитил свой чемпионский титул.

Ожидается, что Ислам свой очередной поединок проведёт летом 2025 года, и его вероятным соперником может стать экс-чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Илия Топурия, который принял решение отказаться от своего пояса и подняться в лёгкий дивизион.