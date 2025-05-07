Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вице-президент UFC встретился с Исламом Махачевым в Дагестане

Вице-президент UFC встретился с Исламом Махачевым в Дагестане
Комментарии

Вице-президент UFC Хантер Кэмпбелл посетил Дагестан, где встретился с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и его менеджером Ризваном Магомедовым.

Ризван Магомедов, Хантер Кэмпбелл и Ислам Махачев

Ризван Магомедов, Хантер Кэмпбелл и Ислам Махачев

Фото: Из личного архива Ризвана Магомедова

Напомним, Махачев свой последний бой проводил в январе 2025 года, где победил удушающим приёмом в первом раунде бразильца Ренато Мойкано и в четвёртый раз защитил свой чемпионский титул.

Ожидается, что Ислам свой очередной поединок проведёт летом 2025 года, и его вероятным соперником может стать экс-чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Илия Топурия, который принял решение отказаться от своего пояса и подняться в лёгкий дивизион.

Материалы по теме
UFC 315: Махачеву нужно, чтобы Белал проиграл титульный бой. LIVE
Live
UFC 315: Махачеву нужно, чтобы Белал проиграл титульный бой. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android