«Думаю, смогла бы подраться с другом». Алексеева — о возможном бое Махачева и Мухаммада

34-летняя боец женского легчайшего дивизиона UFC Ирина Алексеева высказалась по поводу возможного поединка между действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и обладателем титула UFC в полусреднем дивизионе Белалом Мухаммадом.

«Думаю, что бой Ислама и Мухаммада точно не случится. Тренируются вместе, в парах стоят, дружат. Но если им Дана Уайт скажет, что это бизнес, нужно будет смотреть. Я сижу и думаю, что смогла бы подраться с товарищем, другом по тренировке. В клетку вышли, подрались. Это спорт. Поработали, разошлись. А в жизни нормально бы дальше общались. Я бы на работу вышла даже с другом. Но интереснее, если Ислам проведёт бой с Царукяном или Топурией», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.