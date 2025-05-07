Джонни Эблин и Костелло ван Стинис 26 июля возглавят первый турнир лиги PFL в Африке

26 июля в Кейптауне (ЮАР) состоится первый в истории лиги PFL турнир по смешанным единоборствам на территории африканского континента. Главным событием шоу PFL Africa станет бой чемпиона Bellator в среднем весе американца Джонни Эблина против нидерландца Костелло ван Стиниса.

Напомним, Эблин свой последний поединок проводил в октябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей Фабиана Эдвардса. Послужной список Эблина состоит из 16 побед в 16 поединках.

Что касается Костелло ван Стиниса, то он свой предыдущий бой провёл в ноябре 2024 года, одержав там победу нокаутом в первом раунде над Жоао Дантасом.