Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джонни Эблин и Костелло ван Стинис 26 июля возглавят первый турнир лиги PFL в Африке

Джонни Эблин и Костелло ван Стинис 26 июля возглавят первый турнир лиги PFL в Африке
Комментарии

26 июля в Кейптауне (ЮАР) состоится первый в истории лиги PFL турнир по смешанным единоборствам на территории африканского континента. Главным событием шоу PFL Africa станет бой чемпиона Bellator в среднем весе американца Джонни Эблина против нидерландца Костелло ван Стиниса.

Напомним, Эблин свой последний поединок проводил в октябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей Фабиана Эдвардса. Послужной список Эблина состоит из 16 побед в 16 поединках.

Что касается Костелло ван Стиниса, то он свой предыдущий бой провёл в ноябре 2024 года, одержав там победу нокаутом в первом раунде над Жоао Дантасом.

Материалы по теме
Белал — скучнейший чемпион. Почему титул Мухаммада мешает всем
Белал — скучнейший чемпион. Почему титул Мухаммада мешает всем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android