Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Сезон охоты начался». Аспиналл показал фото с оружием, добавив на него Джонса

«Сезон охоты начался». Аспиналл показал фото с оружием, добавив на него Джонса
Аудио-версия:
Комментарии

Обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе британец Том Аспиналл с нетерпением ожидает поединка против полновесного чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории американца Джона Джонса. Он выложил провокационное фото, на котором с помощью фотошопа прикрепил голову Джонса к дикой утке, а сам в это время держит охотничье ружьё в своих руках.

Том Аспиналл

Том Аспиналл

Фото: Из личного архива Тома Аспиналла

«Сезон охоты начался!» — написал Аспиналл под опубликованным фото на своей странице в социальной сети.

Напомним, президент UFC Дана Уайт неоднократно заявлял, что бой между Джонсом и Аспиналлом обязательно состоится до конца 2025 года.

Джонс свой последний бой провёл в ноябре 2024 года, где он победил техническим нокаутом в третьем раунде экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Стипе Миочича. Аспиналл предыдущий поединок проводил в июле 2024 года и одержал там победу нокаутом в первом раунде.

Материалы по теме
UFC 315: Махачеву нужно, чтобы Белал проиграл титульный бой. LIVE
Live
UFC 315: Махачеву нужно, чтобы Белал проиграл титульный бой. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android