«Сезон охоты начался». Аспиналл показал фото с оружием, добавив на него Джонса

Обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе британец Том Аспиналл с нетерпением ожидает поединка против полновесного чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории американца Джона Джонса. Он выложил провокационное фото, на котором с помощью фотошопа прикрепил голову Джонса к дикой утке, а сам в это время держит охотничье ружьё в своих руках.

Том Аспиналл Фото: Из личного архива Тома Аспиналла

«Сезон охоты начался!» — написал Аспиналл под опубликованным фото на своей странице в социальной сети.

Напомним, президент UFC Дана Уайт неоднократно заявлял, что бой между Джонсом и Аспиналлом обязательно состоится до конца 2025 года.

Джонс свой последний бой провёл в ноябре 2024 года, где он победил техническим нокаутом в третьем раунде экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Стипе Миочича. Аспиналл предыдущий поединок проводил в июле 2024 года и одержал там победу нокаутом в первом раунде.