Полный список участников турнира UFC 315

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10 мая в Монреале, Канада, пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 315, который возглавит бой чемпиона UFC в полусредней весовой категории Белала Мухаммада против Джека Делла Маддалены.

Представляем вашему вниманию список всех пар турнира:

Основной кард

Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена

Валентина Шевченко — Манон Фиоро

Жозе Альдо — Айеманн Захаби

Алекса Грассо — Наталия Силва

Предварительный кард

Майк Мэлотт — Чарли Радтке

Джессика Андраде — Жасмин Ясудавичюс

Ион Куцелаба — Модестас Букаускас

Навахо Стирлинг — Иван Эрслан

Марк-Андре Баррио — Бруно Силва

Гэвин Такер — Чон Ён Ли

Брэд Катона — Бекзат Алмахан