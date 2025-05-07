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Полный список участников турнира UFC 315

Полный список участников турнира UFC 315
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10 мая в Монреале, Канада, пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 315, который возглавит бой чемпиона UFC в полусредней весовой категории Белала Мухаммада против Джека Делла Маддалены.

Представляем вашему вниманию список всех пар турнира:

Основной кард

Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена
Валентина Шевченко — Манон Фиоро
Жозе Альдо — Айеманн Захаби
Алекса Грассо — Наталия Силва

Предварительный кард

Майк Мэлотт — Чарли Радтке
Джессика Андраде — Жасмин Ясудавичюс
Ион Куцелаба — Модестас Букаускас
Навахо Стирлинг — Иван Эрслан
Марк-Андре Баррио — Бруно Силва
Гэвин Такер — Чон Ён Ли
Брэд Катона — Бекзат Алмахан

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