Полный список участников турнира UFC 315

10 мая в Монреале, Канада, пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 315, который возглавит бой чемпиона UFC в полусредней весовой категории Белала Мухаммада против Джека Делла Маддалены.
Представляем вашему вниманию список всех пар турнира:
Основной кард
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена
Валентина Шевченко — Манон Фиоро
Жозе Альдо — Айеманн Захаби
Алекса Грассо — Наталия Силва
Предварительный кард
Майк Мэлотт — Чарли Радтке
Джессика Андраде — Жасмин Ясудавичюс
Ион Куцелаба — Модестас Букаускас
Навахо Стирлинг — Иван Эрслан
Марк-Андре Баррио — Бруно Силва
Гэвин Такер — Чон Ён Ли
Брэд Катона — Бекзат Алмахан