Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Кремлёв и Альфредо анонсировали запуск лиги кулачных боёв под эгидой IBA

Умар Кремлёв и Альфредо анонсировали запуск лиги кулачных боёв под эгидой IBA
Комментарии

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв и известный в поп-индустрии кулачных боёв промоутер Альфредо Аудиторе объявили о создании новой лиги по боям на голых кулаках. Об этом Кремлёв сообщил на своей странице в социальных сетях.

Умар Кремлёв: «Расскажу вам хорошую новость. Мы запускаем проект IBA Bare Knuckle — новую спортивную дисциплину. IBA создаёт площадку, где будут проходить турнира по боям на голых кулаках».

Альфредо: «Да, это будут самые грандиозные стадионные турниры. Что я подразумеваю под самыми грандиозными — дело в том, что мы собираемся делать самые громкие бои, которые есть в нашей индустрии, те бои, которые другие делать не могут».

Материалы по теме
Лучшее время для российского бокса. Наши парни затмят скучных американских суперзвёзд
Лучшее время для российского бокса. Наши парни затмят скучных американских суперзвёзд
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android