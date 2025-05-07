Умар Кремлёв и Альфредо анонсировали запуск лиги кулачных боёв под эгидой IBA

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв и известный в поп-индустрии кулачных боёв промоутер Альфредо Аудиторе объявили о создании новой лиги по боям на голых кулаках. Об этом Кремлёв сообщил на своей странице в социальных сетях.

Умар Кремлёв: «Расскажу вам хорошую новость. Мы запускаем проект IBA Bare Knuckle — новую спортивную дисциплину. IBA создаёт площадку, где будут проходить турнира по боям на голых кулаках».

Альфредо: «Да, это будут самые грандиозные стадионные турниры. Что я подразумеваю под самыми грандиозными — дело в том, что мы собираемся делать самые громкие бои, которые есть в нашей индустрии, те бои, которые другие делать не могут».