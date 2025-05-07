Алексеева дала прогноз на предстоящий бой Шевченко и Фиоро

Боец женского легчайшего дивизиона UFC россиянка Ирина Алексеева дала свой прогноз на предстоящий бой действующей чемпионки UFC в этом дивизионе Валентины Шевченко с Манон Фиоро, который станет соглавным событием турнира UFC 315, запланированного на 10 мая в Монреале (Канада).

«Есть уверенность, что Шевченко спокойно победит. Опыт, очередная защита пояса. Я знаю такой момент, что, когда выходишь вторым номером – это мотивирует и настраивает. Однако опытные люди, как Валентина, это понимают. И она будет настраиваться вдвойне. Шевченко навяжет свою манеру работы. А если что-то пойдёт не так в ударке, Валентина борется намного лучше. Конечно, в бою может произойти случайность, как ошибка с Грассо. Но, думаю, после того она не допустит осечек», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.